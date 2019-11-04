أفادت وسائل إعلامية لبنانية بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص - بيروت، اليوم الاثنين، وسط إطلاق الجيش الرصاص المطاطي باتجاههم أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المتظاهرينقطعوا أوتوستراد القلمون - بيروت بالشاحنات، كما أغلق المتظاهرون جسر الرينغ وطريقي الزوق وجل الديب شمال بيروت، وعدة طرقات في البقاع وعكار وصيدا، رغم الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لقاطعي الطرق.
ودعا المتظاهرون جميع اللبنانيين إلى الإضراب العام اليوم الاثنين، وتعطيل الحركة في المرافق العامة والخاصة.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا أمس الأحد في بيروت وطرابلس ومدن لبنانية أخرى، بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحدُ الوحدة"، وتزامن ذلك مع تجمعات لمناصرين لـ"حزب التيار الوطني الحر"، شهدها محيط القصر الرئاسي في بعبدا دعما للرئيس ميشال عون.
كانت هذه تفاصيل خبر لفض الاعتصامات وفتح الطرقات.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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