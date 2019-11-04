ماذا قال ترامب عن رئيس الوزراء البريطاني

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس حزب بريكست نايجل فيراج على التلاقي معًا لحماية فرص توسيع التجارة الأمريكية- البريطانية بعد البريكست، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه تربطه صداقة بالرجلين لكنه وصف

جونسون بأنه "الرجل المناسب في الوقت الراهن".

وعندما سُئل ترامب عن أي الرجلين يؤيد، قال "أحب الاثنين، أعتقد أن بوريس سيقوم بالأمر على النحو الصحيح. تربطني صداقة بهما، وما أود أن أراه

من نايجل وبوريس هو أن يتلاقيا معًا. أعتقد أن ذلك ممكن".

أكد ترامب ضرورة تنفيذ انفصال منظم بين لندن والاتحاد الأوروبي لتسهيل استمرار التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

كان نايجل فيراج، في وقت سابق صرح بأنه لن يخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل ويفضل الدعوة إلى رفض الاتفاق الذي توصل إليه جونسون لخروج البلاد من الاتحاد.