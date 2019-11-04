قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات من الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية 15 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة. وذكرت صحيفة تابعة للاحتلال، على موقعها الإلكتروني،"أنه تم أيضاً ضبط أموال".

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، بزعم ضلوعهم في الإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب". اقرأ أيضاً...سلطات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم وزير شؤون القدس

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