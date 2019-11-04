ممثل عن فيتنام يتوجه إلى بريطانيا لدعم التحقيقات حول "شاحنة إسيكس"

توجه نائب لوزير الخارجية الفيتنامي إلى بريطانيا لدعم الجهود المبذولة للتعرف على ضحايا مأساة شاحنة إسيكس، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الاثنين.

وكلف رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك نائباً لوزير الخارجية، والذي لم يتم الكشف عن هويته، بالسفر إلى بريطانيا عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد، وفقاً لصحيفة فيتنام اكسبريس المحلية.

ويرأس نائب الوزير وفداً يهدف إلى تسريع عملية تحديد هويات 39 ضحية في مأساة شاحنة الحاويات.

ووصفت وزارة الخارجية الفيتنامية يوم السبت، الوفيات بأنها "مأساة إنسانية خطيرة"، بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية أن جميع الضحايا يعتقد أنهم فيتناميون.

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كما أخذت السلطات في فيتنام عينات دم من بعض من لديهم أفراد مفقودين من عائلتهم من أجل فحص الحمض النووي (دي.إن.إيه) الخاص بهم ومطابقته بعينات لضحايا الشاحنة. وتم نقل ملفات خاصة بأربعة من الضحايا على الأقل إلى هانوي للمساعدة في تحديد الهوية.

وقالت شرطة إسيكس إنها لا تستطيع الإعلان عن هويات الضحايا في الوقت الحالي، لكنها تمكنت من الاتصال بالعديد من العائلات.

ومنذ يوم الجمعة، تتلقى عائلات الضحايا اتصالات هاتفية من السلطات البريطانية تؤكد أن أفراد أسرهم المفقودين كانوا من بين القتلى.

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وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن ما يصل إلى 28 عائلة في مقاطعتي ها تينه ونج آن الفيتناميتين كانت قد أبلغت عن اختفاء أفراد منها، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.