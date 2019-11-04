ندد مبعوث أميركي، اليوم الإثنين، بما وصفه "الترهيب" الصيني في بحر الصين الجنوبي خلال اجتماع لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) ونقل دعوة من الرئيس دونالد ترامب لزعماء الرابطة لحضور قمة خاصة في الولايات المتحدة.
وتطالب الصين بالسيادة البحرية الشاملة في مياه بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد وأثارت غضب جيرانها بإرسال سفن إلى ذلك الممر المائي المزدحم حيث تطالب أيضاً العديد من دول آسيان بالسيادة هناك.
وقال المبعوث الأميركي روبرت أوبراين في كلمة للقمة بين آسيان والولايات المتحدة "بكين استغلت الترهيب في محاولة لمنع دول آسيان من استغلال الموارد البحرية ومنع الوصول إلى 2.5 مليار دولار من احتياطيات النفط والغاز وحدها".
اقرأ أيضاً... بكين تتهم واشنطن بتصعيد الوضع في بحر الصين الجنوبي
وتلا أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي رسالة من ترامب تدعو زعماء آسيان "للانضمام لي في الولايات المتحدة لعقد قمة خاصة" في الربع الأول من عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركي ينتقد سلوك بكين في بحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.