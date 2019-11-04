كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تشكر قطر بسبب دعم العدوان على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت السلطات التركية، الشكر لدويلة قطر، على دعمها العدوان الأخير على شمال شرق سوريا فيما عرف بعملية "نبع السلام" بالشكر.

ووفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية، التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية التركي، في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، بلغنا لسموه تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام.“

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وقد التقى تشاويش أوغلو، بنظيره القطري محمد آل ثاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، ويشارك تشاويش أوغلو، في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.

وكانت قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت دعمها للعدوان التركي على الأراضي السورية تحت مزاعم تأمين الحدود من الإرهابيين، في حين كان الهدف من العملية إستهداف الأكراد .