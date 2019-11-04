كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينصح رئيس الوزراء البريطاني و"فاراج" بالاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الرئيس الامريكى دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وزعيم حزب البريكست نايجل فاراج على التعاون لحماية احتمالات توسيع التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوربى.

أخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض أن الرجلين كانا صديقين له، لكن جونسون كان "الرجل المناسب في ذلك الوقت".

وقد اعلن فراج يوم الأحد إنه لن يترشح لشغل مقعد في البرلمان في انتخابات 12 ديسمبر المفاجئة في بريطانيا، مع التركيز بدلًا من ذلك على الحملة ضد صفقة الانفصال التي وضعها جونسون في الاتحاد الأوروبي.

تم الدعوة للانتخابات بسبب مأزق في البرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من قرار الناخبين بمغادرة الكتلة. وردا على سؤال عن زعيم المملكة المتحدة الذي يدعمه، قال ترامب، "أحب كلاهما. أعتقد بوريس سوف يحصل عليه بشكل صحيح. كلاهما صديقين لي. ما أود رؤيته هو اتحاد نايجل وبوريس. أعتقد أن هذا احتمال ". وأوضح ترامب إنه يجب تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة المستمرة بين بريطانيا والولايات المتحدة. Advertisements وقال: "الي حد كبير، نعتبر الاقتصاد رقم 1 في العالم، وإذا قمت بذلك بطريقة معينة، سنكون ممنوعون من التجارة مع المملكة المتحدة.. سيكون ذلك سيئًا للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة، لأننا نستطيع القيام بأعمال أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي". تدخل ترامب أولًا في الحملة الانتخابية البريطانية الأسبوع الماضي، وأخبر فراج في مقابلة إذاعية أن زعيم حزب العمال اليساري المعارض، جيريمي كوربين، سيكون خيارا "سيئًا للغاية" لبريطانيا في حالة فوزه. كما طرح ترامب فكرة أن جونسون وفراج يمكنهما الجمع بين القوات، قائلا إن ذلك يمكن أن يكون "رائعًا". واخبر ترامب فراج في المقابلة "إذا اتحدتما معًا، فستكونوا قوة لا يمكن وقفها".