كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات جراء سقوط حافلة في نهر في نيبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في الشرطة اليوم الاثنين، إنه غادرت حافلة مكتظة بالركاب طريق جبلي سريع وتحطمت في نهر في نيبال مما اسفر عن مقتل 17 شخصا واصابة 50 اخرين.

قال مسؤول الشرطة مادهاف كافل إن الحافلة كانت مكتظة بالأشخاص العائدين من المهرجانات ويبدو أنها كانت تواجه مشكلة ميكانيكية قبل انزلاقها على الطريق السريع يوم الأحد.

ومن بين المصابين، لا يزال هناك 21 مصابا في المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وقال كافل إن الركاب سمعوا صوتًا مرتفعًا ويبدو أن التوجيه قد فشل قبل أن تنطلق الحافلة من الطريق السريع وتحطمت في نهر صنكوشي على بعد 20 مترًا (70 قدمًا).

يبعد موقع التحطم حوالي 120 كيلومترًا (75 ميلًا) شرق العاصمة كاتماندو.

كانت الحافلة مزدحمة بسبب انتهاء مهرجان تيهار الأسبوع الماضي وكان الكثير من الناس عائدين للعمل من قراهم.

يلقي باللوم في حوادث الحافلات في نيبال، التي تغطي معظمها الجبال، على المركبات والطرق التي لا يتم صيانتها.