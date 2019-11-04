ألمانيا: نحو بناء مليون محطة شحن للسيارات الكهربائية حتّى 2030

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد، عن نيّة بلادها تأسيس مليون محطّة لشحن السيارات الكهربائية، إلى حين حلول عام 2030، بهدف تسريع الخطى باتجاه زيادة استخدام السيارات التي تعمل بالبطاريات ولا تتسبب في الكثير من الانبعاثات الملوثة للبيئة،في سبيل الحدّ من هذه الانبعاثات.

وجاء هذا الإعلان في في رسالة عن طريق الفيديو نشرتها المستشارة الألمانية أمس الأحد، قبيل اجتماعات تُعقد خلال اليوم الإثنين مع مسؤولين في قطاع صناعة السيارات لبحث قضيّة الانبعاثات الغازيّة ومقاومة التّغيّر المناخيّ.

وقالت ميركل إنّ "من أجل هذه الغاية، نريد إقامة مليون نقطة شحن بحلول عام 2030 ويتعين على الصناعة المساهمة في هذا الجهد، هذا ما سنتحدث عنه"، فيما تملك ألمانيا حاليا 20 ألف نقطة شحن فقط.

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والاجتماع الذي سيعقد في مبنى المستشارية هو الثاني حول هذا الموضوع لتسريع الإجراءات حتى يتمكن قطاع المواصلات من المساعدة في الوصول إلى مستويات الانبعاثات المستهدفة في ألمانيا.

وسيركز الاجتماع على الترويج لبدائل للبنزين والسولار بما في ذلك السيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وتلك التي تعمل بالبطاريات على أن تتشارك الحكومة وقطاع صناعة السيارات في تحمل تكاليف الدعم لجذب المشترين.

وتستهدف الحكومة أيضا الحفاظ على وظائف تصنيع السيارات وقطع الغيار. وقالت ميركل إنّ: "نريد أن نأخذ العمال المتخصصين معنا على طريق مستقبل عصري صديق للبيئة".