اعتقال وتوقيف 19 مسؤولا بقضية فساد في سلطات محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت وأوقفت صباح اليومن الإثنين، 19 شخصا بشبهة ضلوعهم في محالفات فساد في السلطات المحلية، وبينهم رئيس بلدية ورئيس مجلس ومساعد وزير في الحكومة. وتنسب الشرطة للمشتبهين مخالفات بينها الرشوة والضلوع في الرشوة والحصول على الشيء بالاحتيال وتبييض أموال.

واعتقلت الشرطة 10 أشخاص وأوقفت 9 آخرين، بعدما تحول التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة "لاهاف 433" لمحاربة الجريمة الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة.

وتشتبه الشرطة في إطار التحقيق في هذه القضية بأن موظفين كبار وآخرين ارتكبوا مخالفات فسادن ضالع فيها أشخاص لديهم تأثير في شركات حكومية ومؤسسات الحكم.

كذلك أظهر التحقيق أن مقاولين ومبادرين حصلوا على امتيازات في أعمال بنية تحتية ومواصلات بحجم كبير في منطقة حيفا والكريوت، مقابل رشاوى. وتبين من التحقيق وجود شبهات، مفادها أن أشخاصا يتولون مناصب رفيعة في سلطات محلية ووزارات ضالعون في دفع مصالح أشخاص مقابل رشاوى أو دوافع أخرى غير قانونية. وأجرت الشرطة عمليات تفتيش كثيرة وإجراءات إنفاذ القانون في المجال الاقتصادي.