إصابة خطيرة في حادث طرق قرب اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع قرب مدينة اللد عن إصابة سائق دراجة نارية بجروح خطيرة، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده وقوع حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 44 قرب مفترق 'نير تسڤي' قرب اللد، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لشاب (30 عامًا) مصاب بجراح خطيرة وإصابة بالرأس، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.