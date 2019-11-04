القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع قرب مدينة اللد عن إصابة سائق دراجة نارية بجروح خطيرة، صباح اليوم الإثنين.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده وقوع حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 44 قرب مفترق 'نير تسڤي' قرب اللد، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لشاب (30 عامًا) مصاب بجراح خطيرة وإصابة بالرأس، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة خطيرة في حادث طرق قرب اللد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.