آرسنال يرد على إمكانية تعاقده مع مورينيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد فريق آرسنال الإنجليزي على حقيقة الأنباء المتداولة فيما يخص التعاقد مع المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، خلفا لمدربه الحالي أوناي إيمري.

وخرجت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية تؤكد أن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في آرسنال، هذا الأسبوع للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن آرسنال نفى واقعة العشاء، أو التفاوض مع البرتغالي من أجل أن يصبح مدربًا للفريق.

وتعاقد آرسنال مع أوناي إيمري في 2018، قادمًا من باريس سان جيرمان، إلا أن الفريق حاليًا تحت قيادته يقدم مستويات سيئة، ويحتل المركز الخامس بجدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 17 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع.