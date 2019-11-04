بيل يصر على الرحيل عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، يصر على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى أن شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع غاريث بيل، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت محطة "كادينا سير"، أن غاريث بيل لا يريد الاستمرار في ريال مدريد ويصر على الرحيل في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضافت أن النجم الويلزي يشعر بالاشمئزاز من النادي المدريدي، موضحة أن اللاعب يصر على أن تستمع إدارة النادي إلى بعض العروض المقدمة إليه خاصة من الصين.

وتابعت المحطة الإذاعية، أن البيئة المحيطة بغاريث بيل تضغط على ريال مدريد لإجباره على السماح برحيل اللاعب، رغم أن بيل يدخل ضمن خطط زيدان رغم العلاقة الضعيفة بين الطرفين.