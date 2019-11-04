عكا: حريق هائل في معمل للخردوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخمدت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة ومركبة لتزويد المياه حريقا هائلا شبّ في معمل لتخزين الخردوات في المنطقة الصناعية الجنوبية بمدينة عكا، صباح اليوم الإثنين. وخلال عملية إخماد الحريق استخدم أفراد الطواقم مادة خاصة، ومنعوا انتشار النيران للمصانع القريبة. Advertisements وقالوا إن عملية إخماد الحريق بالكامل، على ما يبدو، ستستغرق بضع ساعات. هذا، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق.

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