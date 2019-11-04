فاتتك آخر فرصة لتحديث 'آيفون' القديم؟ هذا ما عليك فعله

بعد تحذير رسمي من "أبل" لمستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" القديمة من أن بعض خصائصها ستتعطل إذا لم يتم تحديثها قبل يوم الأحد، فتحت الشركة الأميركية بابا جديدا أمام من فاتتهم الفرصة الأخيرة.

ففي حال لم تتم عملية تحديث هواتف "آيفون 5" بحلول 3 تشرين الثاني، فإن المستخدمين يصبحون بحاجة إلى إتمام استعادة الهاتف عبر استخدام حواسيب ماك أو "بي سي"، من أجل تحديث النسخ الاحتياطية.

وقالت الشركة قبل أيام، إن أجهزتها التي صدرت عام 2012 وما قبله مثل هاتف "آيفون 5"، بحاجة إلى تحديث عاجل لنظام التشغيل iOS 10.3.4.

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وفي حال لم يقدم المستخدم على تحديث النظام، فإن وظائف مثل "آي كلاود" ومتجر أبل لن تعمل على جهازه، كما سيساعد تحديث نظام التشغيل في المحافظة على دقة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

وأضافت "أبل" أن التحديث يساهم في استمرار الأعمال التي تعتمد على الوقت والتاريخ، مثل البريد الإلكتروني، ومتجر أبل و"آي كلاود"، بالإضافة إلى متصفحات الإنترنت.

وأشارت إلى أن نسخا أقدم من أجهزة "آيباد" ستتوقف عن العمل أيضا في حال لم يتم تحديثها.