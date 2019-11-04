بيان للقنصلية الإيرانية في كربلاء على وقع التظاهرات

أعلنت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، أن الظروف الراهنة غير مواتية لزيارة "العتبات المقدسة" في العراق.
ودعت القنصلية في بيان لها، اليوم، الزوار الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم إلى العراق حتى استعادة الأمن في المدينة.
وشهد محيط القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء ، أمس الاحد، مواجهات عنيفة بين متظاهرين حاولوا اقتحام القنصلية وقوات الأمن، نتج عنها وقوع ضحايا.
وافادت مصادر أمنية بأن مئات من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر القنصلية الإيرانية أمس الأحد، مطالبين بطرد بعثتها الدبلوماسية من البلاد، تزامنا مع تواصل المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات.
وشهد محيط القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء ، أمس الاحد، مواجهات عنيفة بين متظاهرين حاولوا اقتحام القنصلية وقوات الأمن، نتج عنها وقوع ضحايا.
وافادت مصادر أمنية بأن مئات من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر القنصلية الإيرانية أمس الأحد، مطالبين بطرد بعثتها الدبلوماسية من البلاد، تزامنا مع تواصل المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات.
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