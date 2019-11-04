شركات كورية جنوبية تعتزم المشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق

أعلنت وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار"كوترا"، الاثنين، أنها ستقيم مؤتمراً في العاصمة الأردنية عمان، لدعم مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع إعادة إعمار العراق.
كما ستشارك في المؤتمر 8 مؤسسات عراقية، بما في ذلك وزارة الطاقة، المسؤولة عن مشاريع الطاقة، ووزارة النقل التي تدير مشروع شبه جزيرة الفاو، ووزارة الإعمار والإسكان، المسؤولة عن مشروع المياه والصرف الصحي.
وقال مسؤول في "كوترا"، إن الأردن قريب من العراق جغرافيا، ووقعت كوريا الجنوبية والأردن على اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في العام الماضي، مضيفا أن أهمية الأردن زادت في سوق مشاريع إعادة إعمار العراق.
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