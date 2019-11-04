بالصور.. قطوعات في واسط

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا للقطوعات التي شهدتها محافظة واسط. وبحسب الناشطين، فأن القطوعات شملت الطرق و الجسور في المحافظة"، مشيرا الى ان "ذلك يأتي تلبية للدعوات المطالبة بالعصيان المدني". Advertisements



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