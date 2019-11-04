متظاهرون يقطعون عدداً من شوارع بغداد وبعض المحافظات

وقالوا لـ الخليج 365، إن متظاهرين غالبيتهم من الشباب قطعوا، صباح اليوم، الشوارع الرئيسية لمناطق الشعب والبنوك والزعفرانية والامين والعبيدي وساحتي مظفر والحمزة وجزء من طريق شرق القناة، فضلا عن مناطق حي العامل والشعلة، وابو دشير في الدورة".

وأضافوا، أن "مجموعة من المتظاهرين القوا بأنفسهم على الأرض لمنع مرور أي سيارة مدنية أو عسكرية، فينما حرق اخرون اطارات السيارات لمنع حركة السير".

واشاروا الى أن "متظاهري عدد من المحافظات قطعوا ايضا الطرق المهمة، لشل حركة السير وتنفيذ عصيان مدني".