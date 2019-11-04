متظاهرون يقطعون عدداً من شوارع بغداد وبعض المحافظات

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أفاد مصدر وشهود عيان، اليوم الاثنين، بقطع عدد من شوارع بغداد، سيما شرقي العاصمة، وفي محافظات اخرى، من قبل متظاهرين استمراراً للضغط في تنفيذ "عصيان مدني" دعوا الى تنفيذه منذ يوم امس.
وقالوا لـ الخليج 365، إن متظاهرين غالبيتهم من الشباب قطعوا، صباح اليوم، الشوارع الرئيسية لمناطق الشعب والبنوك والزعفرانية والامين والعبيدي وساحتي مظفر والحمزة وجزء من طريق شرق القناة، فضلا عن مناطق حي العامل والشعلة، وابو دشير في الدورة".
وأضافوا، أن "مجموعة من المتظاهرين القوا بأنفسهم على الأرض لمنع مرور أي سيارة مدنية أو عسكرية، فينما حرق اخرون اطارات السيارات لمنع حركة السير".
واشاروا الى أن "متظاهري عدد من المحافظات قطعوا ايضا الطرق المهمة، لشل حركة السير وتنفيذ عصيان مدني".
وتشهد العاصمة بغداد وعشر محافظات منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة، تخللها اعمال عنف راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.
ودعا المتظاهرون الى تنظيم "عصيان مدني" اعتبار من يوم الاحد 3 تشرين ثاني الحالي، وقطعوا عددا من الطرق الرئيسة في بغداد وعدد من المحافظات.
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