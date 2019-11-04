مرجع ديني يفتي بخصوص استخدام الغاز المسيل للدموع

افتى المرجع الديني قاسم الطائي، الاثنين، بخصوص استخدام الغاز المسيل للدموع، فيما دعا الى مقاطعة كل من يستخدمها.

وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "يحرم استخدام الاسلحة المحرمة دوليا بما فيها القنابل المسيلة للدموع التي تؤدي الى قتل المتظاهر او شل جهازه العصبي"، مبينا انه "لا يشفع للفاعل كونه مامورا من مسؤوليه ايا كانوا عربا او اكرادا مسلمين او مسيحيين عراقيين اوغيرهم سنة او شيعة وايا كان الآمر وتحت اية صفة كان".

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واضاف "يتحمل الفاعل كل التبعات الشرعية في الدنيا والآخرة والتبعات العشائرية"، داعيا الى "مقاطعة كل من يستخدمها وعدم التعامل معه في اي شأن دنيوي وطرده من اي مجلس وتثبيت اسمه من المنبوذين والملعونين".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية التي استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع.