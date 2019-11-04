النشرة: الإضراب العام شل صيدا والمحتجون أقفلوا بعض المرافق العامة والجيش يسير دورياته

ذكر مراسل "النشرة" في صيدا أنّ "الإضراب العام شلّ ​مدينة صيدا​، في حين يسيّر ​الجيش اللبناني​ دورياته في المدينة بشكل مكثّف ويمنع إقفال الطرق من جهة، ويعمد إلى فتح المقفلة منها بمستوعبات ​النفايات​ أو بالعوائق من جهة أُخرى، حيث سُجّل إقفال طريق القياعة و​مكسر العبد​ وقرب مسجد الصديق و"​أوجيرو​" حيث جرى فتحها سريعًا".

ولفت إلى أنّ "المحتجّين اعتمدوا أسلوبًا جديدًا في فرض الإضراب العام، إذ قاموا بإقفال بعض المؤسسات بالسلاسل المعدنيّة ومنها "​مؤسسة كهرباء لبنان​ الجنوبي"، لمنع الموظّفين من الدخول إليها"، مبيّنًا أنّ "تقاطع "ايليا" ما زال سالكًا أمام ​حركة المرور​، حيث يتواجد الجيش اللبناني بكثافة لمنع إقفالها، في وقت شلّ الإضراب العام المدينة وأُقفلت ​المدارس الرسمية​ والخاصة".