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ذكر مراسل "النشرة" في صيدا أنّ "الإضراب العام شلّ مدينة صيدا، في حين يسيّر الجيش اللبناني دورياته في المدينة بشكل مكثّف ويمنع إقفال الطرق من جهة، ويعمد إلى فتح المقفلة منها بمستوعبات النفايات أو بالعوائق من جهة أُخرى، حيث سُجّل إقفال طريق القياعة ومكسر العبد وقرب مسجد الصديق و"أوجيرو" حيث جرى فتحها سريعًا".
ولفت إلى أنّ "المحتجّين اعتمدوا أسلوبًا جديدًا في فرض الإضراب العام، إذ قاموا بإقفال بعض المؤسسات بالسلاسل المعدنيّة ومنها "مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي"، لمنع الموظّفين من الدخول إليها"، مبيّنًا أنّ "تقاطع "ايليا" ما زال سالكًا أمام حركة المرور، حيث يتواجد الجيش اللبناني بكثافة لمنع إقفالها، في وقت شلّ الإضراب العام المدينة وأُقفلت المدارس الرسمية والخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الإضراب العام شل صيدا والمحتجون أقفلوا بعض المرافق العامة والجيش يسير دورياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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