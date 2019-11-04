أبو الحسن: بئس الزمن الذي يُنتهك فيه الدستور من قبل المؤتمن على تطبيقه

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بئس الزمن الذي يُنتهك فيه ​الدستور​ من قبل المؤتمن على تطبيقه خدمةً لشخص ، بئس الزمن الذي يرفض فيه الحاكم الإصغاء لأصوات مئات الآلاف من اللبنانيين الرافضين لعودة المستبد المدلل، بئس الزمن الذي مازال فيه بعض من في ​السلطة​ يعيش الماضي مخاطباً فئة ومتجاهلاً صرخات الأحرار ، أي زمن هذا ؟".

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