النشرة: المحتجون بحاصبيا بدأوا بقطع الطرقات الفرعية والرئيسية في حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "المحتجين في منطقة حاصبيا بدأوا بقطع الطرقات الفرعيّة والرئيسيّة قرب مفترق ومداخل قرى وبلدات المنطقة. كما عمدوا إلى قطع الطريق الدولية الّتي تربط الجنوب بالبقاع عند مفترق سوق الخان، في حين أبقوا على مسرب واحد للسيارات العسكرية وسيارات الصليب الأحمر اللبناني".
ولفت إلى أنّ "المدارس الرسمية والخاصة كافّة في المنطقة، تُعتبر مقفلة لتعذّر وصول الطلاب إليها".
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