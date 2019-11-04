إعلان حالة الطوارئ الصحية في نيودلهي بسبب تلوث الهواء

أعلنت السلطات الهندية، حالة "الطوارئ الصحية" وأمرت بإغلاق المدارس، حيث بلغ تلوث الهواء في العاصمة نيودلهي، والمناطق المحيطة بها، "مستوى لا يمكن تحمله".
وتخطى مؤشر جودة الهواء في نيودلهي وضواحيها، التي يعيش فيها الملايين من السكان، حاجز الـ900 درجة، وذلك بفارق كبير عن الحد الأقصى للتلوث عالميا وهو 500 درجة الذي يصنف بأنه "أكثر من خطر"، ومن المقرر أن يستغرق الأمر ما بين 24 إلى 48 ساعة قبل أن تتراجع مستويات التلوث إلى 500.
وإلى جانب الضرر الذي يلحقه التلوث بأكثر من 40 مليون شخص يقيمون في محيط العاصمة، أدى التلوث الشديد إلى تحويل مسار أكثر من 30 رحلة طيران من مطار دلهي بسبب ضعف الرؤية.
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