فرع "داعش" في الصومال أعلن مبايعته لزعيم التنظيم الجديد

أعلن فرع تنظيم "داعش" في الصومال، "مبايعته لأبي إبراهيم الهاشمي القرشي"، الّذي أعلَنه التنظيم زعيمًا جديدًا له، بعد مقتل أبو بكر البغدادي.
وكان قد أعلن المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي "أنّنا ننعي إليكم أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبا بكر البغدادي، وننعى إليكم المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبا الحسن المهاجر اللذين قتلا في الأيام الماضية".
ولفت إلى أنّ "مجلس شورى" بايع القرشي أميرًا للمؤمنين وخليفة للمسلمين".
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