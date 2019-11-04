نتانياهو: ملتزمون بمنع من إيران من تطوير ترسانتها النووية ومن احتلال الجزء الخاص بنا في الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "أننا ملتزمون بغايتين، أولهما منع ​إيران​ من تطوير الترسانة النووية، وثانيهما منعها من احتلال الجزء الخاص بنا في ​الشرق الأوسط​"، مشيرا الى "أننا نتعاون مع ​الولايات المتحدة​ بطرق كثيرة، ومن بينها طرق لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها هنا، من أجل تحقيق هاتين الغايتين، اللتين لا تزالان نسعى إلى تحقيقهما".

وشدد نتانياهو في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "هذا التعاون ضروري، لأنه إذا حصلت إيران على مرادها سينهار الشرق الأوسط"، معتبرا أن "وجود إسرائيل في قلب الشرق الأوسط ساهم بعدم تمكن إيران من تحقيق انتصاراتها في مجال ​السلاح النووي​ ويمكن ملاحظة ذلك".

وأوضح أنه "في نفس المقدار نحن ملتزمون بمنع إيران من التموضع عسكريا على امتداد حدودنا، خاصة في ​سوريا​، ونتخذ الإجراءات المناسبة من أجل إحباط ذلك"، لافتا الى أن "​سياسة​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ التي تعتمد الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية عل إيران هي سياسة صحيحة، معربا عن سعادته لتشديدها مؤخرا من خلال فرض المزيد من العقوبات"، مضيفا: "أعلم أنه يوجد لذلك تأثير واضح على القدرة الإيرانية على تمويل عدوانها".