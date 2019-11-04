قطع طريق الرينغ من جديدة بعد انسحاب القوى الامنية من جديد

انسحبت العناصر الأمنية عن ​جسر الرينغ​ في ​وسط بيروت​، فيمايفترش المتظاهرون الأرض ويقطعون الجسر. وكانت ​القوى الأمنية​ قد نجحت في فتح الطريق في وقت سابق.

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