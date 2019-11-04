قطع طريق الرينغ من جديدة بعد انسحاب القوى الامنية من جديد

انسحبت العناصر الأمنية عن جسر الرينغ في وسط بيروت، فيمايفترش المتظاهرون الأرض ويقطعون الجسر.
وكانت القوى الأمنية قد نجحت في فتح الطريق في وقت سابق.
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