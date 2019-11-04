شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سابق بالجزيرة: تميم يعتبر القناة أهم شىء فى حياته.. ويمنحها أموالا طائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد صفوت، الإعلامي العائد مؤخرًا من قناة "بى إن" القطرية إن تميم بن حمد يعتبر فضائية الجزيرة أهم شيء فى حياته، ويخصص لها ميزانيات مالية ضخمة جدًا لتقوم بما يمليه عليها من سياسات تحريرية.

وعن نظرة تميم بن حمد لـ"الجزيرة" قال "صفوت": "يعتبرها أهم شيء فى حياته، ويعتبرها عنصر قوة بلاده، ولذلك ميزانية هذه القناة يفوق ميزانية بعض الدول، ويفوق ميزانية محطات عالمية.

وبالنسبة لمحاولة الفضائية المحرضة بخلط السياسة بالرياضة، أوضح صفوت أن هذه القناة تبث السم فى العسل، قائلاً: "ظاهريا يعلنون رفضهم خلط الكرة بالسياسة، لكنهم يدفعون أموالاً طائلة لإذاعة المباريات بشكل حصرى، وفى المضمون تجد تحريضًا ضد الدولة المصرية والمصريين على طول الخط".

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وحكى "صفوت" واقعة تؤكد تحريض الجزيرة على مصر والمصريين، قائلاً: "مرة وليد أزارو لاعب النادى الأهلى شق قميصه فى إحدى المباريات، وفى اليوم ده كان هناك مباريات أوروبية، ورئيس التحرير النشرة وفقا لخبراته وضع الأخبار الخاصة بالمسابقات الأوروبية فى المقدمة ثم ذاع أخبارًا خاصة بالعرب والتى منها خبر وليد أزارو، ولكن بعد نهاية النشرة تم توجيه إنذار نهائى لهذا الرجل بالفصل، لأنه لم ينشر أخبار ضد مصر فى مقدمة النشرة".