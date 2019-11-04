عبدالرحمان المكاوي: المغرب لازال مستهدفا ومهددا من طرف داعش وباقي التنظيمات الأخرى

مع سقوط التنظيم الإرهابي داعش على الأرض ومقتل زعيمه، أبو بكر البغدادي، هل يمكن القول إن المغرب تجاوز التهديدات الإرهابية الآتية من الخارج؟

مقتل البغدادي لا يعني انتهاء مشروع تنظيم الدولة في العراق والشام، ولا يعني، كذلك، انتهاء فكر جهاد التمكين الذي يكمن في إقامة دولة في الأراضي التي يحررها التنظيم ويعلن فيها عاصمة وإدارة ووزارات له، كما فعل داعش سنة 2014 في الموصل العراقية، حيث تمكن من السيطرة على 45 في المائة من الأراضي السورية، و35 من الأراضي العراقية. يُرجح أن يكون داعش قبل سقوط عاصمتيه في العراق و سوريا، الموصل أو الرقة، قد حضّر نفسه لاستراتيجية عسكرية واستخباراتية جديدة تعتمد على إعادة الانتشار في بلدان أخرى تكون مجتمعاتها حاضنة لأفكار ومشاريع داعش، كما هو الشأن في أفغانستان والصومال وليبيا ودول الساحل ونيجيريا وبوركينافاسو التي تحولت إلى ولايات تابعة لداعش. أما فيما يخص حصيلة مقتل أبو بكر البغدادي وحاشيته وعائلته، فقد أحدث ارتياحا كبيرا لدى جميع دول التحالف ضد الإرهاب، ومنها المغرب، ولكن هذا الارتياح لا يعني توقيف اليقظة والحذر، في مواجهة مخاطر هذا التنظيم الذي لازال له أتباع في الدول العربية والإسلامية والأوروبية والإفريقية، ومن بينها المغرب. وتفكيك الخلية الخطيرة حديثا يعني أن التنظيم لازال يستهدف بلدنا، وقد تكون له خلايا نائمة تعمل تحت الأرض وفي الخفاء. ثم إن صفر خطر لا يوجد، أي أن أي بلد ليس في منأى عن الأعمال الإرهابية. وبعيدا عن نظرية المؤامرة التي تعشش في كثير من العقول يمكن القول إن المغرب لازال مستهدفا ومهددا من طرف داعش وباقي التنظيمات الأخرى. كما أن الاستراتيجية الأمنية المعتمدة إلى حد الآن، والتي تتطور على مدار الساعة نجحت في اجتثاث وإجهاض كل محاولات داعش في المغرب.

كيف يمكن للمغرب التعامل مع أكثر من 2000 جهادي من أصول مغربية لا يعرف مصيرهم بعد التحاقهم ببؤر التوتر، انطلاقا من أوروبا والمغرب منذ 2011؟ بدءا، ينبغي التمييز بين صنفين من الجهاديين. هناك المغاربة الذين هاجروا إلى دولة الخلافة في سوريا والعراق. هؤلاء رجالا ونساء وأطفالا، تم التعرف على هوياتهم وتحديد مناطقهم، إلى جانب أن المغرب نهج نهجا خاصا في التعامل مع هؤلاء الجهاديين. فنصفهم قُتل في غارات جوية، أو في اشتباكات مع جيشي العراق وسوريا، أو قضوا في الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية فيما بينها. وهناك فئة كبيرة، أيضا، موجودة في الأسْرِ عند القوات الديمقراطية الكردية أو القوات العراقية أو السورية. وفئة صغيرة منهم، تمكنت من الفرار صوب مسارح عمليات أخرى، أذكر منها ليبيا ودول الساحل. وفئة صغيرة أخرى عادت إلى أرض الوطن تتم محاكمتها بموجب قانون الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان المغربي.

الرعايا الأوروبيون من أصول عربية، ومن بينها المغربية، فلا تربطهم بالدولة المغربية إلا أصول آبائهم وأجدادهم ليس إلا. ثم إن هؤلاء الجهاديين هم أوروبيون، علما أن كل دولة أوروبية لها سياسة خاصة في مواجهة عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ففرنسا وإسبانيا وألمانيا، مثلا، يفضلون محاكمة رعاياهم في العراق ومن طرف محاكم عراقية، ولا يحبذون عودتهم. وهذا موقف ثابت، خاصة في فرنسا التي تعالج ملف هؤلاء الفرنسيين ملفا.. ملفا. فمسألة عودة الجهاديين إلى أوروبا يقلق السلطات الأمنية والاستخباراتية في كافة الدول الغربية، خاصة بعد هجوم الجيش التركي على شمال سوريا وتمكن 800 جهادي مع زوجاتهم وأطفالهم من الاستسلام، إما للجيش التركي أو إلى تنظيمات جهادية معادية مثل تنظيم “النصرة” القريب من القاعدة، وتنظيم خرسان، وتنظيم جيش محمد. التخوفات الأوروبية تكمن، كذلك، في ذهاب الكثير من هؤلاء الجهاديين إلى منطقة كشمير الهندية، التي هي موضوع صراع بين الهند وباكستان. وقد تتحول وفق اللجنة البرلمانية الفرنسية إلى بؤرة جديدة للإرهاب العالمي.

إذا سمحت، هناك من يرى أن منع الدول الأوروبية هؤلاء الجهاديين من العودة إليها ومحاكمتهم، وسحب الجنسية منهم، أحيانا؛ قد يدفعهم إلى العودة إلى المغرب، باعتبار أن الجنسية المغربية لا تسقط عنهم؟ هؤلاء الشباب هم ضحايا الآلة الإعلامية لداعش. فهم لا يتكلمون لا العربية ولا اللهجات. فحتى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية لا ترغب في استقبالهم. هؤلاء متشبثون بهويتهم الأوروبية، ويريدون العودة إلى فرنسا ومحاكمتهم فيها. وهذا هو الموقف الذي عبرت عنه، أيضا، أمريكا التي دعت إلى ترحيل كافة الجهاديين إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم.

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أي تهديد تشكله منطقة الساحل والصحراء على المغرب؟

إنه سؤال معقد وعميق. الجميع يعلم أن الساحل فيه تنظيمات كثيرة أعلنت ولاءها لداعش أو القاعدة. وهي تغير جلدها واسمها حسب الظروف. منطقة الساحل الممتدة من موريتانيا إلى السودان تبلغ مساحتها 9 ملايين و700 ألف كلم متر مربع. فحتى القوات الفرنسية المنتشرة في المنطقة المؤلفة من 3500 جندي، إضافة إلى القوات الإفريقية، لم تستطع السيطرة على هذه المنطقة الشاسعة. وبخصوص هذا الموضوع ينبغي الإشارة إلى الحضور الأمريكي الجوي عن طريق الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية التجسسية، وهذا ما يجعل من هذه المنطقة القريبة من الصحراء المغربية منطقة معقدة، نظرا إلى تداخل الإرهاب مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية.

عفوا، ما هو التهديد الذي يمكن أن يتأتى من الهجرة الآتية من الساحل على المغرب؟ بعض الجماعات الإسلامية كجماعة المرابطين وقبيلة ولاد سليمان في الجنوب الليبي تعتبر الهجرة السرية سوقا مربحة لها. أي أن كلا من يرغب في الهجرة عليه أن يدفع. انطلاقا من ذلك تعتبر العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية في الساحل علاقة عضوية.

كيف يمكن للمغرب مواجهة داعش الجريح بعد الضربات الموجعة الأخيرة التي تلقاها؟

بالإضافة إلى القضاء على أبو بكر البغدادي وكثيرا من القادة، مكّنت العملية العسكرية الأمريكية التي قامت بها القوات الخاصة الأمريكية، وهي جزء من قوات النخبة داخل القوات الخاصة المؤلفة من 150 ألف جندي محترف؛ من العثور على الكثير من المعلومات ومخططات وشبكات داعش النائمة في العالم، وكمية كبيرة من الذهب والعملة الصعبة. فداعش سيعلن عن اسم خليفة لأبو بكر البغدادي، كما أن تركيبته العسكرية والسياسية والاستخباراتية ستتحول، إلى ما يسمى بالجهاد الإلكتروني . فهذه التنظيمات لا تنتهي بانتهاء رجالها وتجفيف منابع أموالها. ولكن في الآن عينه، ينبغي الإشارة إلى أن هذا الحدث شكل صدمة نفسية لكل أتباع التنظيم. وذلك بعد تسرب خبر الخيانة من أحد قادة التنظيم القريب من عائلة أبو بكر البغدادي. فقد حصل هذا الضابط، الذي كان يشغل منصبا في قوات صدام الحسين، على مبلغ 25 مليون دولار، وهوية أمريكية، وعملية تجميل. فلولا هاته الخيانة لما وصل الأمريكان إلى القاعدة الأرضية لأبي بكر البغدادي، التي هي بالمناسبة عبارة عن كنيسة كاثوليكية، وفي موقع قريب من القوات الروسية والتركية.