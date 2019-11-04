الناصرة: "البديل" تفوز بأغلبية مقاعد الهيئة التمثيلية الأرثوذكسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج انتخابات الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثودكسية، التي جرت في الناصرة، أمس الأحد وأول من أمس السبت، فوز مجموعة "البديل" بأغلبية مقاعد الهيئة.

وفازت مجموعة "البديل"، المحسوبة على الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بأغلبية 25 مقعدا من أصل 35 مقعدا في الهيئة، بينما حصلت مجموعة "معا" الشبابية، على المقاعد العشرة الأخرى.

ويذكر أن نسبة التصويت لم تتعد 50% حيث صوت نحو 3,200 ناخب من أبناء الطائفة من أصل 8,300 صاحب حق اقتراع.