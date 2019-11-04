القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج انتخابات الهيئة التمثيلية للطائفة الأرثودكسية، التي جرت في الناصرة، أمس الأحد وأول من أمس السبت، فوز مجموعة "البديل" بأغلبية مقاعد الهيئة.
وفازت مجموعة "البديل"، المحسوبة على الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بأغلبية 25 مقعدا من أصل 35 مقعدا في الهيئة، بينما حصلت مجموعة "معا" الشبابية، على المقاعد العشرة الأخرى.
ويذكر أن نسبة التصويت لم تتعد 50% حيث صوت نحو 3,200 ناخب من أبناء الطائفة من أصل 8,300 صاحب حق اقتراع.
كانت هذه تفاصيل خبر الناصرة: "البديل" تفوز بأغلبية مقاعد الهيئة التمثيلية الأرثوذكسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.