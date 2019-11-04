الرافدين يصدر بياناً بشأن العمولات المالية على أصحاب مكاتب المنافذ

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأنباء التي يتناقلها البعض حول زيادة مبالغ العمولة الإدارية لأصحاب المنافذ الخاصة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف، أن "العمولة ثابتة ولن تتغير وعلى الموظفين أو المتقاعدين أو أصحاب المكاتب الخاصة استلام مستحقاتهم المالية من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وذلك لتوفر السيولة المالية الكافية لديها".



جدير بالذكر أن معظم الموظفين والمتقاعدين يسحبون رواتبهم من المصارف ومكاتب المنافذ عبر بطاقات "الماستر كارد" و"كي كارت".