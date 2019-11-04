الرافدين يصدر بياناً بشأن العمولات المالية على أصحاب مكاتب المنافذ

نفى مصرف الرافدين، الاثنين، فرض عمولة مالية إضافية على أصحاب مكاتب المنافذ الخاصة لقاء استلام مبالغهم من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.
وأضاف، أن "العمولة ثابتة ولن تتغير وعلى الموظفين أو المتقاعدين أو أصحاب المكاتب الخاصة استلام مستحقاتهم المالية من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وذلك لتوفر السيولة المالية الكافية لديها".
جدير بالذكر أن معظم الموظفين والمتقاعدين يسحبون رواتبهم من المصارف ومكاتب المنافذ عبر بطاقات "الماستر كارد" و"كي كارت".
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