ما حقيقة انتشار جرثومة 'السلمانية'

كشفت وزارة الصحة البحرينية حقيقة أنباء تسببت في حالة من الخوف حول انتشار ما يعرف بجرثومة السلمانية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن صفاء الخواجة، استشارية الأمراض المعدية ورئيسة قسم مكافحة العدوى، أن "وزارة الصحة نفت وجود ما يسمى بجرثومة السلمانية، وأن الأمر لا يستدعي الاستنفار والتهويل".

وأشارت الخواجة إلى أنه "بناءً على إحصائيات قسم الأحياء الدقيقة المختبرية في مجمع السلمانية الطبي لم يتم رصد أي جرثومة جديدة في هذا العام أو الأعوام السابقة، وما يتم رصده في المجمع هي نفس الجراثيم المعروفة في جميع أنحاء العالم بنفس المعدلات".

وبينت "عدم وجود أي نوع من الجراثيم تم رصدها في أجهزة التكييف، وأن هناك تقييم دوري ومراقبة لنظام التكييف في السلمانية من قبل قسم الهندسة والصيانة حسب المعايير العالمية الموصي بها".

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وتابعت "وحدات العناية الحرجة في المجمع تخضع بأكملها لنظام تهوية خاص منفصل عن بقية المجمع لضمان سلامة المرضى المنومين في تلك الوحدات".

وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن "مشكلة انتقال العدوى في المستشفيات أمر متعارف عليه في الأوساط الطبية وتتواجد في جميع انحاء العالم بما فيها الدول المتقدمة وفي أفضل مؤسسات الرعاية الصحية، خصوصا في الوحدات الحرجة مثل وحدات العناية القصوى وبالأخص وحدات العناية القصوى للأطفال الخدج الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب انهم غير مكتملي النمو مما يؤثر سلبا على جهاز المناعة لديهم".

وأوضحت أن "مشكلة انتقال العدوى في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة في البحرين مثلها مثل أي منشأة صحية أخرى في العالم التي قد تتعرض لمثل هذه العدوى، وتجرى التدابير اللازمة لها بوضع الخطط والإجراءات التنفيذية المستقبلية للخطط الاحترازية والوقاية".