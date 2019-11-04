انسحاب قافلة أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، صورا توثق انسحاب قافلة عسكرية أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق. وتتوجه القافلة نحو العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وتضم كما يظهر مقطع الفيديو سيارات همفي، وشاحنات عسكرية ثقيلة عالية التجهيز (HEMTTs)، وسيارات بيك آب تويوتا، وسيارات دفع رباعي، وغيرها من المعدات، بما في ذلك ما يبدو أنه معدات بناء، تنقلها شاحنات نقل مدنية. Advertisements



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