العموم البريطاني يختار رئيسا جديدا خلفا لبيركو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يختار مجلس العموم البريطاني، الإثنين، خليفة لرئيس البرلمان جون بيركو الذي انتهت ولايته الأسبوع الماضي بعد نحو عشر سنوات من جلوسه على المقعد الأخضر الفخم في صدر المجلس.

والمرشحون الأوفر حظا لخلافة بيركو هم النائب ليندسي هويل والنائبة هارييت هارمان من حزب العمال والنائبة إلينور لينج من المحافظين.

وكان بيركو، الذي ترأس جلسته الأخيرة الخميس الماضي، وهو عضو عن حزب المحافظين في مجلس العموم منذ عام 1997 وانتخب رئيساً للمجلس في عام 2009.

ورغم أن بيركو عُرف خلال توليه رئاسة البرلمان بحياده السياسي، اتهمه العديد من أعضاء حزبه، بالتحيز خاصة منذ أن تم التصويت في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

يشار إلى أن بريطانيا ستشهد في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل انتخابات عامّة بعد حصول رئيس الوزراء بوريس جونسون على موافقة النوّاب في مجلس العموم على إجراء انتخابات مبكرة في مسعىً للخروج من مأزق "بريكست".