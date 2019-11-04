اليابان وكوريا الجنوبية تؤيدان إجراء حوار لحل الخلاف بينهما

قالت متحدثة باسم رئيس كوريا الجنوبية، إن الرئيس مون جيه إن، اقترح، الإثنين، عقد محادثات على مستوى عال لحل خلاف سياسي وتجاري متفاقم مع اليابان خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وأضافت المتحدثة أن الزعيمين عقدا محادثات استمرت 11 دقيقة على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، ونقلت عن آبي قوله إنه يأمل بحل الخلاف من خلال كافة الوسائل المتاحة.

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وكان مسؤول بإدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية قد ذكر أن طائرة تابعة للإدارة تقل سبعة أشخاص سقطت في البحر قبالة جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة تمشط المنطقة بحثا عن ناجين، في حين أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بأن الطائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل مريضا إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.