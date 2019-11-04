مليشيا الحوثي تعلن رسميا استيلاءها على جمعية كنعان لفلسطين بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019م، استيلاءها رسمياً على جمعية كنعان لفلسطين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



ونشرت صحيفة الثورة الحكومية الناطقة باسم ميليشيا الحوثي، إشعاراً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الانقلاب، بما قالت إنه "انتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش جديدة للجمعية".

وطبقا للإعلان، فقد عينت ميليشيا الحوثي 13 عنصراً من أتباعها في هيئة إدارة جمعية كنعان لفلسطين، برئاسة المدعو علي الدين يحيى المتوكل.

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وعينت خمسة من عناصرها في عضوية لجنة الرقابة والتفتيش بالجمعية.

وعُد الإشعار إعلاناً صريحاً بالاستيلاء على الجمعية ومصادرة أصولها لصالح ميليشيا الحوثي، على غرار مؤسسة الصالح الاجتماعية التنموية التي صفتها الميليشيا من خلال فرض قيادة للمؤسسة وتغيير اسمها وختمها الرسمي.

وكانت ميليشيا الحوثي، اقتحمت مقر الجمعية بصنعاء، خلال شهر سبتمبر الماضي، ونهبت كامل محتوياته.

وأكد مصدر مطلع أن مليشيا الحوثي نهبت كافة تجهيزات الجمعية ومركزها الإعلامي والوثائق الخاصة بها، بعد أن احتلت المليشيا مبناها منذ ما يقارب عامين، وجمدت أصولها المالية وأوقفت كل أنشطتها.