تعرف على حالة الطقس في الكويت خلال الـ24 المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إنه من المتوقع تأثر البلاد خلال الساعات القادمة بأمطار رعدية متفرقة مع نشاط فى الرياح قد تزيد سرعتها عن 50 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي الى إنخفاض في الرؤية الافقية احيانا ويؤدي إلى إرتفاع الموج إلى أكثر من 6 أقدام.



وتوقعت الأرصاد، اليوم أن يسود طقس حار نسبيا وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وذلك خلال ساعات النهار.

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أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس بارد نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وذكرت إدارة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 31 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.