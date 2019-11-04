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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس في الكويت خلال الـ24 المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إنه من المتوقع تأثر البلاد خلال الساعات القادمة بأمطار رعدية متفرقة مع نشاط فى الرياح قد تزيد سرعتها عن 50 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي الى إنخفاض في الرؤية الافقية احيانا ويؤدي إلى إرتفاع الموج إلى أكثر من 6 أقدام.
وتوقعت الأرصاد، اليوم أن يسود طقس حار نسبيا وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وذلك خلال ساعات النهار.
أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس بارد نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.
وذكرت إدارة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 31 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.
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