صحيفة: إيران متورطة في التصدي لانتفاضة العراقيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اتهمت صحيفة الصاندي تلغراف البريطانية إيران بضلوعها في التصدي للانتفاضة الشعبية في العراق خوفاً من فقدان نفوذها هناك.



وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الوضع المضطرب في العراق أدى إلى ضلوع إيران في التصدي للمظاهرات الشعبية خوفاً من فقدان نفوذها في العراق، وأفادت تقارير أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان له دور بارز في تنسيق الرد القوي الذي اتخذته الحكومة العراقية ضد المتظاهرين وأسفر عن مقتل العشرات.

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كما اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بالاستخدام المتصاعد للقوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.

وتلفت الصحيفة إلى أن الفلوجة أصبحت ملجأ غير محتمل للعائلات الفارة من بغداد بعد أسابيع من العنف والمظاهرات الجماهيرية التي شلت العاصمة العراقية، وقُتل فيها أكثر من 250 شخصًا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ بدء الانتفاضة التي تطالب بإنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما رحل بعض منهم أيضاً إلى مدينة الرمادي والبعض الآخر إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، وترى الكاتبة أن الحرب والفرار منها والانتقال إلى مكان آمن أصبح جزءاً من حياة 700 ألف شخص يسكنون في الفلوجة منذ أكثر من عقد من الزمان.