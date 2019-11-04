شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن تكون، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير والباحة.

وأضاف المركز، في تقريره اليوم الإثنين، تشرين الثاني 04، 2019 أن الرياح السطحية تنشط على المرتفعات الجنوبية الغربية وتمتد إلى الرياض والقصيم. Advertisements ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية. وشهدت عدد من مدن المملكة، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار رعدية غزيرة.

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