عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسؤولون يرفضون تقديم الشهادة في مجلس النواب لمساءلة ترامب

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية ،الإثنين، إن ثلاثة مسؤولين في مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض لن يمثلوا هذا الأسبوع لمقابلات يسعى إليها مجلس النواب الأمريكي في إطار تحقيق بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف المسؤول أن القائم بأعمال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت لن يلبي طلب استدعاء من أجل الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء.

وقال إن مديرين معاونين آخرين بمكتب الميزانية وهما مايكل دوفي وبريان مكورماك لن يمثلا أيضا للإدلاء بشهادتيهما.

كان مجلس النواب الأمريكي وافق، الخميس، بالأغلبية على استمرار إجراءات النظر في عزل الرئيس دونالد ترامب على خلفية قضية أوكرانيا.

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وكتبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص "سيتمكن الأمريكيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة".

وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر/أيلول الماضي وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله "إجراءات عزل الرئيس" بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وفي هذا الاتصال، طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.

لذلك يتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية، لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويبدي ترامب استياء واضحا، ويؤكد أن محادثته "لا مأخذ عليها"، وأن "انقلاباً" يستهدفه.. وأعاد ترامب نشر تغريدات داعمة له على موقع تويتر صباح الخميس، مصدرها محافظون يدعون إلى التجمع حول ترامب في وجه "مهزلة الديمقراطيين" الذين "لا يرغبون إلا في السعي إلى إلغاء انتخابات 2016".