آخر قرار من "التعليم" بشأن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بوابة التوظيف الإلكترونية للتوظيف ما زالت تواصل فحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة والتى تستهدف التعاقد مع خريجين جدد لسد العجز فى المدارس بإجمالى 120 ألف متعاقد من معلمين وإداريين وعمال خدمات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة"لليوم السابع"، أنه جار فحص أوراق ومستندات أكثر من 230 ألف متقدم وباب التقدم للمسابقة ما زال مستمرا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.