"قوى الحرية والتغيير" بالسودان: لا نعارض تسليم البشير إلى الجنائية الدولية

أعلن القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، ابراهيم الشيخ، أنّ "لا تحفّظات لدى قوى الحرية والتغيير على مسألة تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف بحقّ البشير، بتُهم ارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي. في حين ينفي البشير الّذي أطاحه الجيش السوداني في نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضدّه، التُهم الّتي وجّهتها له تلك المحكمة.
يُذكر أنّ الاحتجاجات ضدّ البشير اندلعت في كانون الأوّل 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 نيسان الماضي.
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