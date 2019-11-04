سفارة باكستان في أفغانستان أغلقت قسم التأشيرات وسط توتر العلاقات بين البلدين

أعلنت سفارة باكستان في كابول "إغلاق قسم التأشيرات في العاصمة الأفغانية لدواع أمنيّة"، وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارَين.
ولفت متحدث باسم السفارة لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "القسم القنصلي الّذي يمنح نحو 1500 تأشيرة يوميًّا، سيتمّ إغلاقه حتّى إشعار آخر".
وفي إسلام أباد، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أنّ القائم بالأعمال الأفغاني تمّ استدعاؤه لـ"نقل مخاوف خطيرة بشأن سلامة وأمن الموظّفين الدبلوماسيّين في سفارة باكستان في كابول وبعثاتها الفرعية"، مبيّنةً أنّ "موظّفي السفارة يتعرضون لمضايقات وللعرقلة على الطريق، وقد صدمت دراجات نارية سيارات السفارة أثناء توجّهها نحو مقرّ السفارة".
والعلاقات بين أفغانستان وباكستان مشحونة منذ فترة طويلة، حيث يلوم الأفغان إسلام أباد على عدد من المشاكل بما في ذلك دعمها "حركة طالبان"، في حين تنفي باكستان أنّها تساعد الجماعة المتطرفة.
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