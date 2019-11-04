أعلنت الشرطة في هونغ كونغ، ان شخصين يرقدان في حالة خطيرة بعد الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع، مع محتجين مناهضين للحكومة.
واقتحمت شرطة مكافحة الشغب عدة مراكز تجارية من بينها سيتي بلازا المزدحم بالأسر والأطفال في ضاحية تايكو شينغ بشرق هونغ كونغ.
وشكل المحتجون هناك في بادئ الأمر سلسلة بشرية سلمية قبل مواجهة الشرطة في مناوشات ، وطعن رجل بسكين عدة أشخاص ثم قضم على ما يبدو جزءا من أذن سياسي. ومن بين الجرحى رجل يعتقد أنه من قام بطعن الناس وقام المحتجون بضربه بالعصي.
ومن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات هذا الأسبوع مع مواصلة المحتجين الضغط من أجل تلبية مطالب مثل إجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة وإقرار حق الانتخاب العام.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هونغ كونغ: جريحان بحالة خطرة اثر الاشتبكات مع الحتجين المناهضين للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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