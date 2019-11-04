المرشح الخاسر في بوليفيا دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة

طالب المعارض البوليفي كارلوس ميسا، الّذي خسر في ​الانتخابات الرئاسية​، بإجراء انتخابات جديدة لإخراج البلاد من الأزمة الناجمة عن إعادة انتخاب الاشتراكي المثير للجدل إيفو موراليس في نهاية تشرين الأول الماضي.

وأكّد ميسا بعد اجتماع مع حزبه في لاباز، أنّ "الحل الأفضل لهذه الأزمة في الظروف الحاليّة، هو انتخابات جديدة تشرف عليها هيئة انتخابيّة جديدة نزيهة، وبمراقبة صارمة من ​المجتمع الدولي​"، مركّزًا على أنّ "تهدئة البلاد وإيجاد مخرج ديمقراطي لهذه الأزمة هو أمر بِيَد موراليس"، داعيًا أنصاره إلى أن "يواصلوا التعبئة بسلام وبعيدًا من ​العنف​".