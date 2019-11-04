أكد وزير التجارة الأميركي ​ويلبور روس​ خلال منتدى للأعمال في إطار اجتماع القمة السنوي لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ​تايلاند​ إن إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ "ملتزمة بشكل كامل" بآسيا. وشدد على ان "إدارة ترامب مرتبطة بشكل كبير وملتزمة بشكل كامل بهذه المنطقة، سنواصل التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية مع الدول في هذه المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير أميركي: إدارة ترامب ستتفاوض لإبرام اتفاق تجاري مع دول أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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