سبوتنيك: قتلى وجرحى من المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" بوقوع قتلى وجرحى من المتظاهرين في صدامات مع ​قوات الأمن​ أمام القنصلية الإيرانية في ​كربلاء​. وأوضحت أن "متظاهرين قاموا بإحراق البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية في كربلاء ما أدى إلى وقوع صدامات بين قوات الأمن المكلفة بحماية القنصلية والمتظاهرين ". وكان رئيس الوزراء العراقي، ​عادل عبد المهدي​، قد دعا إلى استئناف ​الحياة​ الطبيعية وفتح أبواب ​المدارس​ والجامعات، على أن تستمر ​التظاهرات​. وأكد انه "جرى تكليف لجنة للتحقيق نوعية تسليح قوات الأمن العراقي، التي تتعامل مع ​الاحتجاجات​ الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة ​الحكومة​ وتحسين الخدمات و​محاربة الفساد​".

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