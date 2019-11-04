اخبار العالم

مقتل نائب و3 أشخاص آخرين نتيجة هجوم في مدينة بشمال بوركينا فاسو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس" أنّ "النائب عن جيبو في شمال ​بوركينا فاسو​ اومارو ديكو وثلاثة من رفاقه، قُتلوا في هجوم شنّه مسلّحون مجهولون عند تقاطع جيبو نامسيغويا".

وأوضحت أنّ "​سيارة​ النائب تعرّضت لمكمن في قرية غاسكيندي"، لافتةً إلى أنّ "القتلى الثلاثة الآخرين هم سائق النائب وقريب له وموظف في ​البلدية​".

وتؤدّي طريق جيبو نامسيغويا إلى العاصمة واغادوغو. وتبعد نامسيغويا حوالى 200 كلم من العاصمة.

مع التذكير أنّ في 27 تشرين الأول، قُتل 15 مدنيًّا في منطقة سوم بأيدي مسلّحين، ما دفع سكانًا إلى الفرار نحو جيبو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نائب و3 أشخاص آخرين نتيجة هجوم في مدينة بشمال بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا