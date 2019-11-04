مقتل نائب و3 أشخاص آخرين نتيجة هجوم في مدينة بشمال بوركينا فاسو

ذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس" أنّ "النائب عن جيبو في شمال بوركينا فاسو اومارو ديكو وثلاثة من رفاقه، قُتلوا في هجوم شنّه مسلّحون مجهولون عند تقاطع جيبو نامسيغويا".
وأوضحت أنّ "سيارة النائب تعرّضت لمكمن في قرية غاسكيندي"، لافتةً إلى أنّ "القتلى الثلاثة الآخرين هم سائق النائب وقريب له وموظف في البلدية".
وتؤدّي طريق جيبو نامسيغويا إلى العاصمة واغادوغو. وتبعد نامسيغويا حوالى 200 كلم من العاصمة.
مع التذكير أنّ في 27 تشرين الأول، قُتل 15 مدنيًّا في منطقة سوم بأيدي مسلّحين، ما دفع سكانًا إلى الفرار نحو جيبو.
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