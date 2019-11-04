خطف مواطن من بخعون وسلبه ثم تركه مضروبا في أعالي مشمش

خطف مجهولون، فجر اليوم، المواطن م. ص. من بلدة بخعون في قضاء المنية- ​الضنية​، وسرقوا سيارته من نوع جيب شيروكي زيتي اللون، إضافة إلى محفظته وهاتفه الخليوي، ثم ضربوه على رأسه وتركوه في أعالي بلدة مشمش- عكار، حيث عثر عليه لاحقا، ونقله مسعفو الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى الحبتور في بلدة حرار القريبة. وحضر عناصر من فصيلة درك مشمش، وبدأوا التحقيقات لتحديد هويات الفاعلين.



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