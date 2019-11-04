علوش: الحريري مرشح ليكون رئيسا للحكومة الجديدة والمؤشرات تقول إن الاستشارات النيابية متأخرة

لفت القيادي في "تيار المستقبل" ​مصطفى علوش​، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ شخصيّة من شخصيّات الصف الأول لذلك فهو مرشح أن يكون رئيسًا للحكومة الجديدة، بخاصّة وأنّه يملك معطيات عدّة وخبرة في الحكم".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "الحكومة الّتي ستتمكّن من نيل رضى الناس قد يكون من الضروري أن يكون رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ خارجها، وهذا الأمر ليس له علاقة بالحريري وقراره مباشرةً وإنّما بإرادة الناس".

وبيّن علوش أنّ "لا فكرة لدي كيف كان اللقاء بين الحريري وباسيل". وعمّا إذا كان هناك لقاء اليوم بين الجانين، أشار إلى أنّ "الأمر يعود لباسيل، ولا أعتقد أنّ الحريري سيغلق الباب في وجهه". وأوضح أنّ "المؤشرات تقول إنّ الاستشارات النيابيّة متأخّرة، لكن لنرى ما سيحصل اليوم بعد لقاء الحريري- باسيل في حال انعقاده".